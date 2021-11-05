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Святкували Дівалі: столицю Індії огорнув отруйний зсмог

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Індія, П'ятниця 05 листопада 2021 16:26
Святкували Дівалі: столицю Індії огорнув отруйний зсмог Фото: Нью-Делі після святкування Дівалі накрив смог (Unsplash)
Автор: РБК-Україна

У п'ятницю вранці, 5 листопада, столицю Індії Нью-Делі накрив густий смог. Таке сильне забруднення повітря зафіксували після святкування головного індійського та індуїстського свята Дівалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

У Нью-Делі зафіксували найсильніше забруднення повітря за весь рік після порушення заборони на феєрверки. Напередодні жителі святкували Дівалі, але вже наступного дня прокинулися від отруйного смогу. Індекс якості повітря (AQI) виріс до 451 із 500 - максимуму, зафіксованого у 2021 році. Така ситуація вплине на здоров'я людей.

Зазначають, що в Індії токсичне повітря щорічно вбиває понад мільйон жителів. Щоб поліпшити ситуацію, уряд щорічно вводить заборону на феєрверки, але її рідко дотримуються. Але владу звинувачують у тому, що вона не робить достатньо рішучих кроків для стримування забруднення.

Нагадаємо, директор департаменту Всесвітньої організації охорони здоров'я з питань довкілля та здоров'я Марія Нейра заявила, що погана якість повітря посилює ризик важкого перебігу COVID.

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Індія Забруднення повітря
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