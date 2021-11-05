Святкували Дівалі: столицю Індії огорнув отруйний зсмог

У Нью-Делі зафіксували найсильніше забруднення повітря за весь рік після порушення заборони на феєрверки. Напередодні жителі святкували Дівалі, але вже наступного дня прокинулися від отруйного смогу. Індекс якості повітря (AQI) виріс до 451 із 500 - максимуму, зафіксованого у 2021 році. Така ситуація вплине на здоров'я людей.

Зазначають, що в Індії токсичне повітря щорічно вбиває понад мільйон жителів. Щоб поліпшити ситуацію, уряд щорічно вводить заборону на феєрверки, але її рідко дотримуються. Але владу звинувачують у тому, що вона не робить достатньо рішучих кроків для стримування забруднення.