Праздник у нас, а подарки — для вас! «Быстрозайм» празднует свое 10-летие!
Доступный и наиболее комфортный сервис кредитования, лояльное отношение к клиентам и самые выгодные условия — это не сон, а реальность, которую предоставляет «Быстрозайм».
Сервис быстрого кредитования был основан в 2011 году, и 26 июня компания празднует свое 10-летие! А это означает, что всех клиентов ждут приятные сюрпризы.
Интересные и неожиданные факты о компании, которая первой в Украине начала выдавать быстрые кредиты до зарплаты, а также подарки, приготовленные для клиентов, обсудим далее в статье.
Топ-5 фактов о «Быстрозайм», которые вы обязаны узнать
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Это самый простой и удобный сервис для каждого. Быстро получить деньги до зарплаты может каждый, независимо от статуса и своей кредитной истории. Нужен только паспорт и код, и деньги будут на вашей карте уже через считанные минуты. Важно! «Быстрозайм» станет вашим надежным партнером и предложит понятные и прозрачные условия кредитования без скрытых комиссий и надбавок.
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Постоянные скидки для клиентов. «Быстрозайм» становится еще ближе и предлагает воспользоваться акцией «Счастливые часы». А это означает, что вы можете использовать промокод и получить кредит с ощутимой скидкой. Промокоды регулярно публикуются на официальном сайте компании и в соцсетях.
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Кредитование на ваших условиях. Клиенты сервиса могут самостоятельно регулировать сумму займа. Если вам одобрили, например, 10 000 грн, вы можете использовать только часть суммы. Но все деньги остаются доступными, и вы можете взять в долг недостающую сумму в пределах вашего кредитного лимита. При этом процентная ставка начисляется только за реальные дни пользования кредитными средствами.
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Кэшбэк за покупки. Рассчитываясь за покупки кредитными средствами через мобильное приложение «Быстрозайм», можно получать кэшбэк (возвращение части средств) гораздо больше, чем у других банков.
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Новые услуги и возможности. «Быстрозайм» стремительно развивается и стремится покрыть все потребности клиентов. Уже сегодня вы можете получать кэшбек, оплачивать коммунальные услуги, отслеживать свои платежи прямо в мобильном приложении. Все ваши счета всегда у вас под рукой в вашем смартфоне.
За 10 лет своей деятельности «Быстрозайм» расширили свою сеть, открыли возможность быстро и выгодно получить кредит на карту или наличными, позаботились о жителях отдаленных населенных пунктов и ввели услугу NovaPay, позволяющую получить деньги до зарплаты прямо в отделении Новой Почты. Казалось бы, нам больше нечем удивить и порадовать наших клиентов. Но в честь своего 10-летия компания запускает беспрецедентный розыгрыш премиальных подарков.
Среди наших клиентов будут разыграны
- Смартфон Apple iPhone 12;
- Электросамокаты Xiaomi Mi Electric Scooter 1S Black (2 шт.);
- Ноутбуки Lenovo V15-ADA (3 шт.);
- Беспроводные наушники Apple AirPods Pro (4 комплекта).
Участвуйте в розыгрыше, и уже 19 июля мы объявим 10 победителей, которые получат 10 подарков от «Быстрозайм».
Участие в розыгрыше подарков от «Быстрозайм» принимают клиенты сервиса, которые в период с 17 июня по 16 июля 2021 года оформили кредит на сайте или в одном из отделений «Быстрозайма». Минимальная сумма займа — 2000 грн. Если вы оформляете кредит в этот период, вы сразу автоматически становитесь участником праздничного розыгрыша.
На официальных страницах компании в соцсетях будут объявлены победители!
Проверьте свою удачу — возможно, именно вы станете одним из 10 счастливчиков!