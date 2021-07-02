Праздник у нас, а подарки — для вас! «Быстрозайм» празднует свое 10-летие!

Доступный и наиболее комфортный сервис кредитования, лояльное отношение к клиентам и самые выгодные условия — это не сон, а реальность, которую предоставляет «Быстрозайм».

Сервис быстрого кредитования был основан в 2011 году, и 26 июня компания празднует свое 10-летие! А это означает, что всех клиентов ждут приятные сюрпризы.

Интересные и неожиданные факты о компании, которая первой в Украине начала выдавать быстрые кредиты до зарплаты, а также подарки, приготовленные для клиентов, обсудим далее в статье.

Топ-5 фактов о «Быстрозайм», которые вы обязаны узнать

Это самый простой и удобный сервис для каждого. Быстро получить деньги до зарплаты может каждый, независимо от статуса и своей кредитной истории. Нужен только паспорт и код, и деньги будут на вашей карте уже через считанные минуты. Важно! «Быстрозайм» станет вашим надежным партнером и предложит понятные и прозрачные условия кредитования без скрытых комиссий и надбавок. Постоянные скидки для клиентов. «Быстрозайм» становится еще ближе и предлагает воспользоваться акцией «Счастливые часы». А это означает, что вы можете использовать промокод и получить кредит с ощутимой скидкой. Промокоды регулярно публикуются на официальном сайте компании и в соцсетях. Кредитование на ваших условиях. Клиенты сервиса могут самостоятельно регулировать сумму займа. Если вам одобрили, например, 10 000 грн, вы можете использовать только часть суммы. Но все деньги остаются доступными, и вы можете взять в долг недостающую сумму в пределах вашего кредитного лимита. При этом процентная ставка начисляется только за реальные дни пользования кредитными средствами. Кэшбэк за покупки. Рассчитываясь за покупки кредитными средствами через мобильное приложение «Быстрозайм», можно получать кэшбэк (возвращение части средств) гораздо больше, чем у других банков. Новые услуги и возможности. «Быстрозайм» стремительно развивается и стремится покрыть все потребности клиентов. Уже сегодня вы можете получать кэшбек, оплачивать коммунальные услуги, отслеживать свои платежи прямо в мобильном приложении. Все ваши счета всегда у вас под рукой в вашем смартфоне.

За 10 лет своей деятельности «Быстрозайм» расширили свою сеть, открыли возможность быстро и выгодно получить кредит на карту или наличными, позаботились о жителях отдаленных населенных пунктов и ввели услугу NovaPay, позволяющую получить деньги до зарплаты прямо в отделении Новой Почты. Казалось бы, нам больше нечем удивить и порадовать наших клиентов. Но в честь своего 10-летия компания запускает беспрецедентный розыгрыш премиальных подарков.

Среди наших клиентов будут разыграны

Смартфон Apple iPhone 12;

Электросамокаты Xiaomi Mi Electric Scooter 1S Black (2 шт.);

Ноутбуки Lenovo V15-ADA (3 шт.);

Беспроводные наушники Apple AirPods Pro (4 комплекта).

Участвуйте в розыгрыше, и уже 19 июля мы объявим 10 победителей, которые получат 10 подарков от «Быстрозайм».

Участие в розыгрыше подарков от «Быстрозайм» принимают клиенты сервиса, которые в период с 17 июня по 16 июля 2021 года оформили кредит на сайте или в одном из отделений «Быстрозайма». Минимальная сумма займа — 2000 грн. Если вы оформляете кредит в этот период, вы сразу автоматически становитесь участником праздничного розыгрыша.

На официальных страницах компании в соцсетях будут объявлены победители!

Проверьте свою удачу — возможно, именно вы станете одним из 10 счастливчиков!