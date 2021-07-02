Свято у нас, а подарунки — для вас! «Быстрозайм» святкує своє 10-річчя!

Доступний і найбільш комфортний сервіс кредитування, лояльне ставлення до клієнтів та найвигідніші умови — це не сон, а реальність, яку надає «Быстрозайм».

Сервіс швидкого кредитування був заснований у 2011 році, і 26 червня компанія святкує своє 10-річчя! А це означає, що всіх клієнтів чекають приємні сюрпризи.

Цікаві та несподівані факти про компанію, яка першою в Україні почала надавати швидкі позики до зарплати, а також подарунки, приготовані для клієнтів, обговоримо далі в статті.

Топ-5 фактів про «Быстрозайм», які ви зобов'язані дізнатися

1. Це найпростіший і зручний сервіс для кожного. Швидко отримати гроші до зарплати може кожен, незалежно від статусу й своєї кредитної історії. Потрібен тільки паспорт і код, і гроші будуть на вашій карті вже через лічені хвилини. Важливо! «Бытрозайм» стане вашим надійним партнером і запропонує зрозумілі та прозорі умови кредитування без прихованих комісій чи надбавок.

2. Постійні знижки для клієнтів. «Быстрозайм» стає ще ближче і пропонує скористатися акцією «Щасливі години» і використати промокод та отримати кредит з відчутною знижкою. Промокоди регулярно публікуються на офіційному сайті компанії та на сторінках у соцмережах.

3. Кредитування на ваших умовах. Клієнти сервісу можуть самостійно регулювати суму позики. Якщо вам схвалили, наприклад, 10 000 грн, ви можете використовувати тільки частину суми. Але всі гроші залишаються доступними, і ви можете взяти в борг відсутню суму у межах вашого кредитного ліміту. При цьому процентна ставка нараховується тільки за реальні дні користування кредитними коштами.

4. Кешбеки за покупки. Розраховуючись за покупки кредитними коштами через мобільний додаток «Быстрозайм», можна отримувати кешбек (повернення частини коштів) набагато більше, ніж у інших банків.

5. Нові послуги та можливості. «Быстрозайм» стрімко розвивається і прагне покрити всі потреби клієнтів. Вже сьогодні ви можете отримувати кешбек, оплачувати комунальні послуги, відстежувати свої платежі прямо у мобільному додатку. Всі ваші рахунки завжди у вас під рукою у вашому смартфоні.

За 10 років своєї діяльності сервіс «Быстрозайм» розширив свою мережу, відкрив можливість швидко й вигідно отримати кредит на карту або готівкою, подбав про жителів віддалених населених пунктів і ввів послугу NovaPay, що дозволяє отримати гроші до зарплати прямо у відділенні Нової Пошти. Здавалося б, нам більше нічим здивувати і порадувати наших клієнтів. Але на честь свого 10-річчя компанія запускає безпрецедентний розіграш преміальних подарунків.

Серед наших клієнтів будуть розіграні

Смартфон Apple iPhone 12;

Електросамокати Xiaomi Mi Electric Scooter 1s Black (2 шт.);

Ноутбуки Lenovo V15-ADA (3 шт.);

Бездротові навушники Apple AirPods Pro (4 комплекти).

Беріть участь у розіграші! 19 липня ми оголосимо 10 переможців, які отримають 10 подарунків від «Быстрозайм».

Участь у розіграші подарунків від «Быстрозайм» беруть клієнти сервісу, які у період з 17 червня по 16 липня 2021 року оформили кредит на сайті або в одному з відділень «Быстрозайм». Мінімальна сума позики — 2000 грн. Якщо ви оформляєте кредит у цей період, ви відразу автоматично стаєте учасником святкового розіграшу.

На офіційних сторінках компанії у соцмережах будуть оголошені переможці!

Перевірте свою удачу — можливо, саме ви станете одним з 10 щасливчиків!