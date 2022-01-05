UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

На праздничные выходные УЗ добавила места на ряд популярных направлений: список

Автор: Мария Кучерявец

"Укрзализныця" на праздничные выходные (8-9 января) добавляет в продажу более 1800 билетов из Львова. Кроме этого, добавлены места в наиболее популярных направлениях страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

По информации перевозчика билеты будут доступны с 16:00 5 января.

Список направлений

В частности, сегодня с 17:00 "Укрзализныця" добавляет еще более 2 тысяч мест на популярные направления в те же даты (8 и 9 января):

  • с днепровского направления - дополнительно 530 мест;
  • с донецкого направления - 600 мест;
  • с одесского направления - 360 мест;
  • с харьковского направления - 240 мест;
  • с киевского направления - 400 мест.

В пресс-службе добавляют, что билеты, в частности, можно оплатить картой "еПоддержка" любого банка.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкрзализныцяЛьвов