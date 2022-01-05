На праздничные выходные УЗ добавила места на ряд популярных направлений: список

По информации перевозчика билеты будут доступны с 16:00 5 января.

Список направлений

В частности, сегодня с 17:00 "Укрзализныця" добавляет еще более 2 тысяч мест на популярные направления в те же даты (8 и 9 января):

с днепровского направления - дополнительно 530 мест;

с донецкого направления - 600 мест;

с одесского направления - 360 мест;

с харьковского направления - 240 мест;

с киевского направления - 400 мест.

В пресс-службе добавляют, что билеты, в частности, можно оплатить картой "еПоддержка" любого банка.