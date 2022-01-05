На святкові вихідні УЗ додала місця на низку популярних напрямків: список

"Укрзалізниця" на святкові вихідні (8-9 січня) додає у продаж понад 1800 квитків зі Львова. Крім цього, додані місця у найбільш популярних напрямках країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.
За інформацією перевізника квитки будуть доступні з 16:00 5 січня.
Зокрема, сьогодні з 17:00 "Укрзалізниця" додає ще понад 2 тисячі місць на популярні напрямки у ті ж дати (8 та 9 січня):
У прес-службі додають, що квитки, зокрема, можна оплатити карткою "єПідтримка" будь-якого банку.