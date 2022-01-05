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На праздничные выходные УЗ добавила места на ряд популярных направлений: список

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Украина, Среда 05 января 2022 16:19
На праздничные выходные УЗ добавила места на ряд популярных направлений: список Фото: на праздничные выходные УЗ добавила места на ряд популярных направлений (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

"Укрзализныця" на праздничные выходные (8-9 января) добавляет в продажу более 1800 билетов из Львова. Кроме этого, добавлены места в наиболее популярных направлениях страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УЗ.

По информации перевозчика билеты будут доступны с 16:00 5 января.

Список направлений

В частности, сегодня с 17:00 "Укрзализныця" добавляет еще более 2 тысяч мест на популярные направления в те же даты (8 и 9 января):

  • с днепровского направления - дополнительно 530 мест;
  • с донецкого направления - 600 мест;
  • с одесского направления - 360 мест;
  • с харьковского направления - 240 мест;
  • с киевского направления - 400 мест.

В пресс-службе добавляют, что билеты, в частности, можно оплатить картой "еПоддержка" любого банка.

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Укрзализныця Львов
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