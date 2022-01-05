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На святкові вихідні УЗ додала місця на низку популярних напрямків: список

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Україна, Середа 05 січня 2022 16:19
На святкові вихідні УЗ додала місця на низку популярних напрямків: список Фото: на святкові вихідні УЗ додала місця на низку популярних напрямків (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

"Укрзалізниця" на святкові вихідні (8-9 січня) додає у продаж понад 1800 квитків зі Львова. Крім цього, додані місця у найбільш популярних напрямках країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.

За інформацією перевізника квитки будуть доступні з 16:00 5 січня.

Список напрямків

Зокрема, сьогодні з 17:00 "Укрзалізниця" додає ще понад 2 тисячі місць на популярні напрямки у ті ж дати (8 та 9 січня):

  • з дніпровського напрямку - додатково 530 місць;
  • з донецького напрямку - 600 місць;
  • з одеського напрямку - 360 місць;
  • з харківського напрямку - 240 місць;
  • з київського напрямку - 400 місць.

У прес-службі додають, що квитки, зокрема, можна оплатити карткою "єПідтримка" будь-якого банку.

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Укрзалізниця Львів
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