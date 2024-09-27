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Прайс-кепи заважають стимулюванню інвестицій в енергетику, - експерт

П'ятниця 27 вересня 2024 15:43
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Прайс-кепи заважають стимулюванню інвестицій в енергетику, - експерт Фото: прайс-кепи заважають стимулюванню інвестицій в енергетику (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Встановлені на українському ринку електроенергії цінові прайс-кепи (цінове обмеження – гранично максимальна та мінімальна ціна електричної енергії, яку встановлює НКРЕКП на ринку для бізнесу - ред.) заважають стимулюванню інвестицій в енергетику.

Про це заявив директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

"Модель нашого ринку електроенергії не стимулює інвестицій в розподільну генерацію (та й у будь-яку генерацію взагалі), а без інвестицій жоден держбюджет не впорається з таким навантаженням, а наш і поготів. Модель обмежена різними прайс-кепами, адміністративними втручаннями. І в результаті впродовж останніх 5 років генерує не стільки інвестиції, скільки борги", - сказав експерт.

Він підкреслив, що перед інвесторами накопичились величезні борги. Омельченко пояснив, що якщо нічого не змінити, тоді Україна не зможе користуватися імпортом електроенергії в необхідних обсягах.

Виходом із ситуації Омельченко називає забезпечення сумісності енергоринків України та ЄС - так званий market coupling.

"Невигідно купувати-продавати електроенергію, якщо вона дешевша, ніж в ЄС, де немає нищівних ударів і дефіциту не існує. Без market coupling (гармонізовані правила розрахунку пропускної спроможності, ведення режиму перевантаження й торгівлі електроенергією, що діють в ЄС із 2015 року – ред.) я не бачу швидкого ефективного будівництва децентралізованої генерації у потрібних нам обсягах", - наголосив Омельченко.

Раніше повідомлялося, що для розвитку енергетики потрібно зменшити втручання держави в енергоринки та вони мають працювати за конкурентними та ринковими правилами.

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