Прайс-кепи заважають стимулюванню інвестицій в енергетику, - експерт

"Модель нашого ринку електроенергії не стимулює інвестицій в розподільну генерацію (та й у будь-яку генерацію взагалі), а без інвестицій жоден держбюджет не впорається з таким навантаженням, а наш і поготів. Модель обмежена різними прайс-кепами, адміністративними втручаннями. І в результаті впродовж останніх 5 років генерує не стільки інвестиції, скільки борги", - сказав експерт.



Він підкреслив, що перед інвесторами накопичились величезні борги. Омельченко пояснив, що якщо нічого не змінити, тоді Україна не зможе користуватися імпортом електроенергії в необхідних обсягах.



Виходом із ситуації Омельченко називає забезпечення сумісності енергоринків України та ЄС - так званий market coupling.



"Невигідно купувати-продавати електроенергію, якщо вона дешевша, ніж в ЄС, де немає нищівних ударів і дефіциту не існує. Без market coupling (гармонізовані правила розрахунку пропускної спроможності, ведення режиму перевантаження й торгівлі електроенергією, що діють в ЄС із 2015 року – ред.) я не бачу швидкого ефективного будівництва децентралізованої генерації у потрібних нам обсягах", - наголосив Омельченко.



Раніше повідомлялося, що для розвитку енергетики потрібно зменшити втручання держави в енергоринки та вони мають працювати за конкурентними та ринковими правилами.