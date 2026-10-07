Прайс-кепи вже стримують ринок: асоціації ВДЕ закликали підняти цінову межу
Українська вітроенергетична асоціація та Асоціація сонячної енергетики України закликали НКРЕКП підвищити максимальні прайс-кепи на ринку електроенергії до 18 000 грн/МВт·год
Про це пише РБК-Україна з посиланням на зверення Асоціацій, яке є у розпорядженні редакції.
Зазначається, що чинні цінові обмеження вже стримують ринкове ціноутворення та можуть гальмувати розвиток нової маневрової і розподіленої генерації
На скільки пропонують підвищити прайс-кепи
У проєкті постанови НКРЕКП пропонується залишити верхню межу на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку на рівні 15 000 грн/МВт·год, а на балансуючому - 17 000 грн/МВт·год.
Асоціації вважають ці рівні недостатніми для нинішніх потреб енергосистеми.
"На думку Асоціацій, це є додатковим свідченням того, що чинна межа вже фактично стримує ринкове ціноутворення", - йдеться у зверненні
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"Підвищення прайс-кепу має дати ринку необхідний ціновий сигнал для залучення додаткової маневрової генерації у години дефіциту та створити кращі умови для інвестицій у нові розподілені потужності", - зазначають асоціації ВДЕ.
У вересні ціна вже сягала чинного максимуму
В галузевих асоціаціях уже звертають увагу, що у вересні ціна на балансуючому ринку у значній кількості годин уже фактично доходила до максимально дозволених 17 000 грн/МВт·год.
Зокрема, 8-10 вересня у низці ранкових та вечірніх пікових годин вона становила 100% від чинного прайс-кепу.
Раніше в Українському національному комітеті Міжнародної Торгової Палати заявили, що занизький рівень прайс-кепів може обмежувати одразу два критично важливі для енергосистеми ресурси - імпорт електроенергії з ЄС та роботу газової маневрової генерації.
Нагадаємо, Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу України також закликала Регулятор підвищити прайс-кепи напередодні опалювального сезону.