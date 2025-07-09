Прайс-кепи без терміну дії шкодять інвестклімату і стримують ринок, - експерт

За її словами, сам по собі прайс-кеп - не є чимось неприйнятним для цивілізованого ринку, однак лише за умови, що він справді тимчасовий і економічно обґрунтований.

"Так, справді, є прайс-кепи, але справа в тому, що і на ринку ЄС теж є прайс-кепи. Вони, правда, вимірюються там в тисячах євро,але вони також існують. Прайс-кеп - якщо це виправданий тимчасовий механізм", - зазначила вона.

Однак, на думку експертки, в Україні нинішні прайс-кепи стали фактором, що стримує розвиток ринку, зокрема - залучення інвестицій в енергетичний сектор.

"Він і стримує термін окупності цих інвестицій в електроенергетичний ринок для інших інвесторів. Тобто іншими словами вони в певну одиницю часу отримують менше коштів, ніж вони б могли, якби цього прайс-кепу не було", - сказала вона.

