Прайс-кэпы без срока действия вредят инвестклимату и сдерживают рынок, - эксперт

По ее словам, сам по себе прайс-кэп - не является чем-то неприемлемым для цивилизованного рынка, однако лишь при условии, что он действительно временный и экономически обоснованный.

"Да, действительно, есть прайс-кэпы, но дело в том, что и на рынке ЕС тоже есть прайс-кэпы. Они, правда, измеряются там в тысячах евро, но они также существуют. Прайс-кэп - если это оправданный временный механизм", - отметила она.

Однако, по мнению эксперта, в Украине нынешние прайс-кэпы стали фактором, сдерживающим развитие рынка, в частности - привлечение инвестиций в энергетический сектор.

"Он и сдерживает срок окупаемости этих инвестиций в электроэнергетический рынок для других инвесторов. То есть другими словами они в определенную единицу времени получают меньше средств, чем они бы могли, если бы этого прайс-кэпа не было", - сказала она.