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Прайс-кепи без терміну дії шкодять інвестклімату і стримують ринок, - експерт

Середа 09 липня 2025 15:23
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Прайс-кепи без терміну дії шкодять інвестклімату і стримують ринок, - експерт Фото: експертка з декарбонізації, аспірантка з кліматичної економіки Ольга Євстігнєєва (facebook.com eva.olha)
Автор: Юлія Бойко

Для розвитку електроенергетичного ринку в Україні необхідно переглянути підхід до формування цін. Зокрема, треба переглянути чинні обмеження - прайс-кепи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву експертки з декарбонізації, аспірантки з кліматичної економіки Ольги Євстігнєєвої.

За її словами, сам по собі прайс-кеп - не є чимось неприйнятним для цивілізованого ринку, однак лише за умови, що він справді тимчасовий і економічно обґрунтований.

"Так, справді, є прайс-кепи, але справа в тому, що і на ринку ЄС теж є прайс-кепи. Вони, правда, вимірюються там в тисячах євро,але вони також існують. Прайс-кеп - якщо це виправданий тимчасовий механізм", - зазначила вона.

Однак, на думку експертки, в Україні нинішні прайс-кепи стали фактором, що стримує розвиток ринку, зокрема - залучення інвестицій в енергетичний сектор.

"Він і стримує термін окупності цих інвестицій в електроенергетичний ринок для інших інвесторів. Тобто іншими словами вони в певну одиницю часу отримують менше коштів, ніж вони б могли, якби цього прайс-кепу не було", - сказала вона.

Раніше директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко заявив, що діюча модель ціноутворення, зокрема наявність прайс-кепів, стримує розвиток комерційного імпорту з Європи.

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