Прайс-кепи без терміну дії шкодять інвестклімату і стримують ринок, - експерт
Для розвитку електроенергетичного ринку в Україні необхідно переглянути підхід до формування цін. Зокрема, треба переглянути чинні обмеження - прайс-кепи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву експертки з декарбонізації, аспірантки з кліматичної економіки Ольги Євстігнєєвої.
За її словами, сам по собі прайс-кеп - не є чимось неприйнятним для цивілізованого ринку, однак лише за умови, що він справді тимчасовий і економічно обґрунтований.
"Так, справді, є прайс-кепи, але справа в тому, що і на ринку ЄС теж є прайс-кепи. Вони, правда, вимірюються там в тисячах євро,але вони також існують. Прайс-кеп - якщо це виправданий тимчасовий механізм", - зазначила вона.
Однак, на думку експертки, в Україні нинішні прайс-кепи стали фактором, що стримує розвиток ринку, зокрема - залучення інвестицій в енергетичний сектор.
"Він і стримує термін окупності цих інвестицій в електроенергетичний ринок для інших інвесторів. Тобто іншими словами вони в певну одиницю часу отримують менше коштів, ніж вони б могли, якби цього прайс-кепу не було", - сказала вона.
Раніше директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко заявив, що діюча модель ціноутворення, зокрема наявність прайс-кепів, стримує розвиток комерційного імпорту з Європи.
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