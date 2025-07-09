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Прайс-кэпы без срока действия вредят инвестклимату и сдерживают рынок, - эксперт

Среда 09 июля 2025 15:23
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Прайс-кэпы без срока действия вредят инвестклимату и сдерживают рынок, - эксперт Фото: эксперт по декарбонизации, аспирантка по климатической экономике Ольга Евстигнеева (facebook.com eva.olha)
Автор: Юлия Бойко

Для развития электроэнергетического рынка в Украине необходимо пересмотреть подход к формированию цен. В частности, надо пересмотреть действующие ограничения - прайс-кэпы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление эксперта по декарбонизации, аспирантки по климатической экономике Ольги Евстигнеевой.

По ее словам, сам по себе прайс-кэп - не является чем-то неприемлемым для цивилизованного рынка, однако лишь при условии, что он действительно временный и экономически обоснованный.

"Да, действительно, есть прайс-кэпы, но дело в том, что и на рынке ЕС тоже есть прайс-кэпы. Они, правда, измеряются там в тысячах евро, но они также существуют. Прайс-кэп - если это оправданный временный механизм", - отметила она.

Однако, по мнению эксперта, в Украине нынешние прайс-кэпы стали фактором, сдерживающим развитие рынка, в частности - привлечение инвестиций в энергетический сектор.

"Он и сдерживает срок окупаемости этих инвестиций в электроэнергетический рынок для других инвесторов. То есть другими словами они в определенную единицу времени получают меньше средств, чем они бы могли, если бы этого прайс-кэпа не было", - сказала она.

Ранее директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко заявил, что действующая модель ценообразования, в частности наличие прайс-кэпов, сдерживает развитие коммерческого импорта из Европы.

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