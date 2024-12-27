Прайс-кепи стримують потенціал імпорту електроенергії з ЄС, - експерт

У грудні Європейський Союз розширив можливості України щодо імпорту електроенергії, збільшивши ліміт з 1,7 ГВт до 2,1 ГВт. Однак, повне використання цього потенціалу стримується внутрішніми регуляторними механізмами, зокрема прайс-кепами.
Про це заявив експерт DiXi Group Богдан Серебренніков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Forbes.
"Збільшувати імпорт заважає рівень прайс-кепів, встановлений НКРЕКП," - наголошує Серебренніков.
За словами експерта, найбільше Україна імпортує з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини та Молдови. Зокрема, 23 грудня імпорт склав понад 9 ГВт•год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 ГВт.
Проте ситуація ускладнюється взимку, коли ціни на європейських ринках зростають. У морозні дні ціни в Європі підвищуються, і імпорт звідти стає невигідний трейдерам, пояснює Серебренніков. Наприклад, 12 грудня в Україні електроенергія коштувала €142 за 1 MВт•год, а в сусідніх європейських країнах – 162-360 євро.
Раніше Віцепрезидент з питань енергетики Українського національного комітету Міжнародної Торгової Палати Олександр Трохимець заявив, що цінові обмеження, введені для регулювання ринку, вже давно стали перешкодою для нормального функціонування енергетичної системи.
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