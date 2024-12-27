Прайс-кэпы сдерживают потенциал импорта электроэнергии из ЕС, - эксперт

"Увеличивать импорт мешает уровень прайс-кепов, установленный НКРЭКУ", - отмечает Серебренников.

По словам эксперта, больше всего Украина импортирует из Польши, Румынии, Словакии, Венгрии и Молдовы. В частности, 23 декабря импорт составил более 9 ГВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 ГВт.



Однако ситуация осложняется зимой, когда цены на европейских рынках растут. В морозные дни цены в Европе повышаются, и импорт оттуда становится невыгоден трейдерам, объясняет Серебренников. Например, 12 декабря в Украине электроэнергия стоила €142 за 1 МВт-ч, а в соседних европейских странах - 162-360 евро.



Ранее Вице-президент по вопросам энергетики Украинского национального комитета Международной Торговой Палаты Александр Трохимец заявил, что ценовые ограничения, введенные для регулирования рынка, уже давно стали препятствием для нормального функционирования энергетической системы.