Прайс-кепи стримують перехід енергетики до повноцінного ринку, - співвласник "Нової пошти"

Ситуація з прайс-кепами в Україні

Як повідомлялось, НКРЕКП підвищила прайс-кепи (граничні ціни) на короткострокових сегментах ринку у січні 2026.

За словами галузевих аналітиків, цей крок дозволив розширити імпортні перетини та збільшити імпорт електроенергії з Європи у період дефіциту через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок обстрілів РФ.

Зокрема, раніше заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський заявив, що можливість залучати імпорт електроенергії у вечірні години залежить у тому числі від рівня прайс-кепів.

За його словами, після скорочення сонячної генерації Україна починає імпортувати електроенергію, якщо це дозволяють цінові обмеження та економічна ситуація.