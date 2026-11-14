Прайс-кэпы сдерживают переход энергетики к полноценному рынку, - совладелец "Новой почты"

Ситуация с прайс-кэпами в Украине

Как сообщалось, НКРЭКУ повысила прайс-кэпы (предельные цены) на краткосрочных сегментах рынка в январе 2026 года.

По словам отраслевых аналитиков, этот шаг позволил расширить импортные пересечения и увеличить импорт электроэнергии из Европы в период дефицита из-за повреждений энергетической инфраструктуры в результате обстрелов РФ.

В частности ранее заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский заявил, что возможность привлекать импорт электроэнергии в вечерние часы зависит в том числе от уровня прайс-кэпов.

По его словам, после сокращения солнечного поколения Украина начинает импортировать электроэнергию, если это позволяют ценовые ограничения и экономическая ситуация.