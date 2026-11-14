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Прайс-кэпы сдерживают переход энергетики к полноценному рынку, - совладелец "Новой почты"

16:36 14.11.2026 Сб
2 мин
aimg Юлия Бойко
Прайс-кэпы сдерживают переход энергетики к полноценному рынку, - совладелец "Новой почты" Совладелец группы компаний NOVA Владимир Поперешнюк (фото: facebook.com/Volodymyr.Popereshnyuk)
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Украинская энергетика должна перейти к полноценной рыночной модели без административных ценовых ограничений, чтобы увеличить количество частных производителей и сделать систему более децентрализованной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление совладельца группы компаний NOVA Владимира Поперешнюка.

По его мнению, электроэнергия должна стать обычным рыночным продуктом, который можно свободно производить, снабжать, покупать и продавать. Одним из условий такого перехода он называет отказ от ценовых ограничений.

"Все, что для этого нужно - наконец-то перевести энергетику на полноценную рыночную модель: убрать лицензии, снять ценовые ограничения и открыть путь для ее приватизации", - отметил Поперешнюк.

Он считает, что существующая модель чрезмерно зависит от государственного регулирования и не дает рынку достаточно быстро адаптироваться к вызовам войны. Большее количество частных производителей могло бы ускорить децентрализацию генерации и уменьшить зависимость бизнеса от дорогого самообеспечения.

"Поэтому, если нам нужна устойчивость всей энергетической инфраструктуры, она должна быть освобождена от регулирования и лицензирования. Вход на этот рынок должен быть открытым и свободным", - подчеркнул Поперешнюк.

Ситуация с прайс-кэпами в Украине

Как сообщалось, НКРЭКУ повысила прайс-кэпы (предельные цены) на краткосрочных сегментах рынка в январе 2026 года.

По словам отраслевых аналитиков, этот шаг позволил расширить импортные пересечения и увеличить импорт электроэнергии из Европы в период дефицита из-за повреждений энергетической инфраструктуры в результате обстрелов РФ.

В частности ранее заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский заявил, что возможность привлекать импорт электроэнергии в вечерние часы зависит в том числе от уровня прайс-кэпов.

По его словам, после сокращения солнечного поколения Украина начинает импортировать электроэнергию, если это позволяют ценовые ограничения и экономическая ситуация.

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