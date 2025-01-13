Прайс-кепи на ринку електроенергії впливають на енергобезпеку і кількість відключень, - експерт

За словами експерта, рішення щодо прайс-кепів (цінових обмежень) є політичним, і ключову роль у цьому процесі відіграє НКРЕКП. Він додав, що Регулятор має пояснювати наслідки таких рішень.



"Ми збільшуємо ці прайс-кепи, значить більше імпорту зайде в Україну, особливо в пікові години. Збільшення цих прайс-кепів буде впливати на те, що в нормальних обставинах в принципі ринок з одного боку може себе відкоригувати, але ми з вами як споживачі або промисловість маємо заплатити більше і це просто політичне рішення", - підкреслив Рябчин.



За словами експерта, треба пояснити українцям зв’язок між забезпеченням енергетичної безпеки та захистом споживачів від високих цін.



"Ми робимо такі рішення і аргументуємо людям – ми зараз маємо платити більше, але в нас буде безпека енергії, в нас більше буде цієї енергії, ми зможемо це зробити. Або ми говоримо, виходимо і чесно комунікуємо. В нас є прайс-кепи, вони захищають споживача від того, що він платить більше, але тоді в нас буде менше енергії і віялові відключення", - пояснив Рябчин.



Раніше експерт DiXi Group Богдан Серебренніков заявив, що повне використання імпортного потенціалу стримується внутрішніми регуляторними механізмами, зокрема прайс-кепами на ринку електроенергії.