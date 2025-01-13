Прайс-кэпы на рынке электроэнергии влияют на энергобезопасность и количество отключений, - эксперт

По словам эксперта, решение о прайс-кепах (ценовых ограничениях) является политическим, и ключевую роль в этом процессе играет НКРЭКУ. Он добавил, что Регулятор должен объяснять последствия таких решений.



"Мы увеличиваем эти прайс-кэпы, значит больше импорта зайдет в Украину, особенно в пиковые часы. Увеличение этих прайс-кэпов будет влиять на то, что в нормальных обстоятельствах в принципе рынок с одной стороны может себя откорректировать, но мы с вами как потребители или промышленность должны заплатить больше и это просто политическое решение", - подчеркнул Рябчин.



По словам эксперта, надо объяснить украинцам связь между обеспечением энергетической безопасности и защитой потребителей от высоких цен.



"Мы делаем такие решения и аргументируем людям - мы сейчас должны платить больше, но у нас будет безопасность энергии, у нас больше будет этой энергии, мы сможем это сделать. Или мы говорим, выходим и честно коммуницируем. У нас есть прайс-кэпы, они защищают потребителя от того, что он платит больше, но тогда у нас будет меньше энергии и веерные отключения", - пояснил Рябчин.



Ранее эксперт DiXi Group Богдан Серебренников заявил, что полное использование импортного потенциала сдерживается внутренними регуляторными механизмами, в частности прайс-кэпами на рынке электроэнергии.