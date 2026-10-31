Прайс-кепи потребують перегляду заради імпорту електроенергії, - експерт

"Там є дорога електроенергія. В Словаччині електроенергія дорога, в Угорщині вона дорога, ну, Польща, там не так багато звідти імпортували. Тому треба очікувати, що цієї зими буде дуже дорогий імпорт електроенергії", - зазначила Орлова.



Вона також звернула увагу на проблеми з атомною генерацією в Румунії, через які країна зараз має менше дешевої електроенергії для експорту. За таких умов вартість імпорту для України може зрости, а чинна цінова "стеля" - потребувати коригування.



"Можливо, будуть переглянуті прайс-кепи, щоб цей імпорт надходив", - сказала Орлова.