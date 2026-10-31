Прайс-кэпы нуждаются в пересмотре для импорта электроэнергии, - эксперт

Этой зимой Украине следует ожидать дорогостоящего импорта электроэнергии из Европы, поэтому предельные цены (прайс-кэпы) на украинском рынке могут потребовать пересмотра, чтобы импорт оставался доступным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление эксперта "ExPro Electricity" Дарьи Орловой.
"Там есть дорогая электроэнергия. В Словакии электроэнергия дорогая, в Венгрии она дорогая, ну, Польша, там не так много оттуда импортировали. Поэтому надо ожидать, что этой зимой будет очень дорог импорт электроэнергии", - отметила Орлова.
Она также обратила внимание на проблемы с атомной генерацией в Румынии, из-за которых у страны сейчас меньше дешевой электроэнергии для экспорта. В таких условиях стоимость импорта для Украины может возрасти, а действующий ценовой "потолок" - нуждаться в корректировке.
"Возможно, будут просмотрены прайс-кэпы, чтобы этот импорт поступал", - сказала Орлова.
Ранее руководитель энергетических программ Украинского института будущего Андриан Прокоп заявил, что пересмотр прайс-кэпов является не причиной роста цен, а реакцией на изменение рыночной ситуации.
По его словам, если украинские предельные цены отстают от европейских, возможности коммерческого импорта сокращаются.