Прайс-кепи можуть завадити ефективно використовувати ліміти імпорту електроенергії з ЄС, - експерт

"Вчора було прийнято рішення ENTSO-E за допомогою єврокомісара Євросоюзу з енергетики, що Україні збільшать ліміт імпорту десь з 1,7 ГВт до 2,1 ГВт, і плюс, можливо, ще 250 МВт - це додатково у режимі аварійної допомоги надавати", - зазначив Омельченко.

За його словами, це дає Україні можливість імпортувати близько 2,3 ГВт, що еквівалентно потужності більш ніж двох атомних блоків.

Експерт підкреслив, що перешкодою для використання цієї можливості є питання прайс-кепів.

"Коли ціна електричної енергії в Європейському союзі вища, ніж в Україні, а так часто буває, тоді просто комерційно невигідно використовувати цей імпорт, ніхто в збиток собі працювати не буде. Тому для того, щоб скористуватися цією опцією імпортною, необхідно терміново переглянути прайс-кепи", - пояснив Омельченко.

На думку експерта, якщо не відбудеться перегляд цінових обмежень, Україна може зіткнутися з ситуацією, коли при великому дефіциті електроенергії неможливо буде її імпортувати. А це, у свою чергу, може призвести до планових відключень.

Раніше у громадській організації Перша енергетична рада (ПЕР) заявили, що скасування або суттєве послаблення цінових обмежень на ринку електроенергії дозволить повноцінно використовувати можливості на імпорт електроенергії в Україну.