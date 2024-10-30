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Прайс-кепи можуть завадити ефективно використовувати ліміти імпорту електроенергії з ЄС, - експерт

Середа 30 жовтня 2024 18:32
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Прайс-кепи можуть завадити ефективно використовувати ліміти імпорту електроенергії з ЄС, - експерт Фото: прайс-кепи можуть завадити ефективно використовувати ліміти імпорту електроенергії з ЄС (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Україна отримала можливість збільшити імпорт електроенергії з Європейського Союзу, проте для ефективного використання цієї опції необхідно терміново переглянути цінові обмеження на ринку електроенергії.

Про це заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.

"Вчора було прийнято рішення ENTSO-E за допомогою єврокомісара Євросоюзу з енергетики, що Україні збільшать ліміт імпорту десь з 1,7 ГВт до 2,1 ГВт, і плюс, можливо, ще 250 МВт - це додатково у режимі аварійної допомоги надавати", - зазначив Омельченко.

За його словами, це дає Україні можливість імпортувати близько 2,3 ГВт, що еквівалентно потужності більш ніж двох атомних блоків.

Експерт підкреслив, що перешкодою для використання цієї можливості є питання прайс-кепів.

"Коли ціна електричної енергії в Європейському союзі вища, ніж в Україні, а так часто буває, тоді просто комерційно невигідно використовувати цей імпорт, ніхто в збиток собі працювати не буде. Тому для того, щоб скористуватися цією опцією імпортною, необхідно терміново переглянути прайс-кепи", - пояснив Омельченко.

На думку експерта, якщо не відбудеться перегляд цінових обмежень, Україна може зіткнутися з ситуацією, коли при великому дефіциті електроенергії неможливо буде її імпортувати. А це, у свою чергу, може призвести до планових відключень.

Раніше у громадській організації Перша енергетична рада (ПЕР) заявили, що скасування або суттєве послаблення цінових обмежень на ринку електроенергії дозволить повноцінно використовувати можливості на імпорт електроенергії в Україну.

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