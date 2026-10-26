ua en ru
Пн, 26 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Прайс-кепи можуть залишити Україну без імпорту саме під час дефіциту, - ICC Ukraine

12:08 26.10.2026 Пн
2 хв
aimg Сергій Новіков
Прайс-кепи можуть залишити Україну без імпорту саме під час дефіциту, - ICC Ukraine Прайс-кепи можуть залишити Україну без імпорту електроенергії (фото: Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Встановлені Регулятором граничні ціни можуть обмежити можливість України імпортувати електроенергію саме у години дефіциту, якщо ціна на європейському ринку буде вищою за дозволену в Україні.

Як пише РБК-Україна, про це заявив віцепрезидент із питань енергетики Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) Олександр Трохимець.

За словами Трохимця, максимальні ціни на електроенергію на окремих сегментах ринку (прайс-кепи) не виконують заявлену функцію захисту споживачів від аномального зростання цін, натомість можуть створити проблему із залученням дорожчого європейського ресурсу взимку.

"Я на кожному ефірі, на кожному засіданні Національної комісії регулювання енергетики і комунальних послуг кажу, що обмеження цих цін на ринку - це зло", - заявив Трохимець.

Він пояснив, що в період дефіциту імпорт може бути фізично доступним, але економічно неможливим, якщо його вартість перевищує встановлену в Україні цінову "стелю".

"Воно не вирішує того питання, яке нібито має вирішуватися, на думку регулятора, - це захист споживачів від зростання, аномального зростання цін, але натомість воно створює перешкоди, коли в часи дефіциту електричної енергії відсутня можливість її імпортувати, тому що вона коштує дорожче, ніж ці обмеження, які встановлені", — наголосив Трохимець.

На його думку, від практики встановлення прайс-кепів варто поступово відмовлятися, оскільки цінові обмеження можуть перешкоджати залученню необхідної електроенергії в моменти найбільшої потреби системи.

Ситуація з прайс-кепами в Україні

Як повідомлялось, НКРЕКП підвищила прайс-кепи (граничні ціни) на короткострокових сегментах ринку у січні 2026.

За словами галузевих аналітиків, цей крок дозволив розширити імпортні перетини та збільшити імпорт електроенергії з Європи у період дефіциту через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок обстрілів РФ.

Нагадаємо, експерт енергетичного ринку Володимир Галущак наголосив, що зниження прайс-кепів на ринку електроенергії може напряму вплинути на обсяги імпорту та створити додаткові ризики для енергосистеми в періоди дефіциту.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Новини
Росія за місяць застосувала близько 350 "Бандеролей" і "Дань-Т", - Ігнат
Росія за місяць застосувала близько 350 "Бандеролей" і "Дань-Т", - Ігнат
Аналітика
Затримки з тривогою, дефіцит Patriot і реактивні "шахеди" до Львова: інтерв'ю з Ігнатом
Дмитро Олійник, Уляна Безпалько Затримки з тривогою, дефіцит Patriot і реактивні "шахеди" до Львова: інтерв'ю з Ігнатом