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Прайс-кепи можуть обмежувати імпорт електроенергії у вечірні години, - експерт

16:20 13.11.2026 Пт
2 хв
aimg Сергій Новіков
Прайс-кепи можуть обмежувати імпорт електроенергії у вечірні години, - експерт Чому прайс-кепи можуть обмежувати імпорт електроенергії (фото: GettyImages)
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Імпорт електроенергії стає особливо важливим у вечірні години, коли скорочується виробництво сонячної генерації, однак можливість його залучення залежить у тому числі від встановлених на українському ринку прайс-кепів.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів України Андрій Закревський в ефірі телемарафону.

Потреба в імпорті світла збільшилася

За його словами, влітку та на початку осені значні обсяги сонячної генерації дозволяли Україні експортувати електроенергію вдень. Із жовтня ситуація почала змінюватися: після заходу сонця виникла потреба в імпорті для покриття вечірнього споживання.

"Почався імпорт ввечері, тому що сонце заходить, починає не вистачати і ми потрохи імпортували електроенергію, якщо це дозволяли прайс-кепи і економічна ситуація в Україні", - зазначив Закревський.

Таким чином, у періоди скорочення внутрішньої генерації наявність технічної можливості імпорту сама по собі не гарантує надходження електроенергії: значення має й те, чи дозволяють українські цінові обмеження здійснити таку поставку.

Чому прайс-кепи закликають підвищити

Раніше Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу України повторно закликала НКРЕКП підвищити максимальні прайс-кепи щонайменше до 18 000 грн/МВт·год.

У ФРУПЕК наголошували, що в опалювальний сезон цінові обмеження мають залишати достатні економічні умови для роботи доступної генерації, маневрових потужностей та їхнього відновлення після пошкоджень.

Наразі запропоновані Регулятором максимальні граничні ціни становлять 15 000 грн/МВт·год на ринку "на добу наперед" і внутрішньодобовому ринку та 17 000 грн/МВт·год - на балансуючому ринку.

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