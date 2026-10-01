Прайс-кепи можуть обмежити імпорт електроенергії взимку: в ІСС назвали рішення

Що відомо про нові прайс-кепи

За словами експерта, НКРЕКП 24 вересня оприлюднила проєкт постанови щодо граничних цін на ринку електроенергії.

Для ринку "на добу наперед" та внутрішньодобового ринку пропонується максимальний прайс-кеп 15 000 грн/МВт·год.

Нагадаємо, прайс-кеп — це цінова "стеля", вище якої продавати електроенергію на відповідному сегменті ринку не можна.

Чому імпорт електроенергії може стати невигідним

Як вважає Трохимець, проблема такого обмеження особливо проявляється взимку: якщо електроенергія в сусідніх країнах ЄС коштуватиме дорожче за дозволений в Україні максимум, її імпорт може втратити економічний сенс саме тоді, коли українській енергосистемі бракуватиме власної генерації.

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"Тобто електроенергія фізично буде поруч, транскордонний перетин буде, потреба буде - а завести її в Україну нормально ми не зможемо через обмеження, які самі собі встановили", - зазначили в ІСС.

Вплив на генерацію

Цінові обмеження, на думку експерта, впливають і на газову розподілену генерацію. Такі станції можуть швидко збільшувати виробництво у години дефіциту, однак через високу собівартість за чинних прайс-кепів їхня робота в окремі години може бути економічно невигідною.



"Рівень верхнього прайс-кепу 18 000 грн/МВт·год виглядає значно більш адекватним компромісом. Він не скасовує регулювання і не означає, що електроенергія автоматично коштуватиме 18 тисяч. Але така межа залишає простір для маневрової генерації, для імпорту у години дефіциту і для нормального цінового сигналу ринку", - наголосив Трохимець.



Він також звернув увагу, що в умовах постійних російських атак енергокомпаніям необхідно мати можливість безперервно фінансувати аварійні ремонти та відновлення пошкоджених енергооб’єктів, а регуляторні обмеження не повинні додатково ускладнювати роботу енергоринку.