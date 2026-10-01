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Прайс-кепи можуть обмежити імпорт електроенергії взимку: в ІСС назвали рішення

14:34 01.10.2026 Чт
2 хв
aimg Сергій Новіков
Як прайс-кепи вплинуть на імпорт світла взимку (фото: GettyImages)

Чинний рівень прайс-кепів може обмежити можливості України залучати імпорт та маневрову генерацію саме у години дефіциту електроенергії. Максимальну цінову межу доцільно підвищити до 18 000 грн/МВт·год.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву у Telegram-каналі віцепрезидента із питань енергетики Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) Олександра Трохимця.

Що відомо про нові прайс-кепи

За словами експерта, НКРЕКП 24 вересня оприлюднила проєкт постанови щодо граничних цін на ринку електроенергії.

Для ринку "на добу наперед" та внутрішньодобового ринку пропонується максимальний прайс-кеп 15 000 грн/МВт·год.

Нагадаємо, прайс-кеп — це цінова "стеля", вище якої продавати електроенергію на відповідному сегменті ринку не можна.

Чому імпорт електроенергії може стати невигідним

Як вважає Трохимець, проблема такого обмеження особливо проявляється взимку: якщо електроенергія в сусідніх країнах ЄС коштуватиме дорожче за дозволений в Україні максимум, її імпорт може втратити економічний сенс саме тоді, коли українській енергосистемі бракуватиме власної генерації.

Читайте також: Ринок, а не прайс-кепи: експерт пояснив, як має формуватися ціна електроенергії

"Тобто електроенергія фізично буде поруч, транскордонний перетин буде, потреба буде - а завести її в Україну нормально ми не зможемо через обмеження, які самі собі встановили", - зазначили в ІСС.

Вплив на генерацію

Цінові обмеження, на думку експерта, впливають і на газову розподілену генерацію. Такі станції можуть швидко збільшувати виробництво у години дефіциту, однак через високу собівартість за чинних прайс-кепів їхня робота в окремі години може бути економічно невигідною.

"Рівень верхнього прайс-кепу 18 000 грн/МВт·год виглядає значно більш адекватним компромісом. Він не скасовує регулювання і не означає, що електроенергія автоматично коштуватиме 18 тисяч. Але така межа залишає простір для маневрової генерації, для імпорту у години дефіциту і для нормального цінового сигналу ринку", - наголосив Трохимець.

Він також звернув увагу, що в умовах постійних російських атак енергокомпаніям необхідно мати можливість безперервно фінансувати аварійні ремонти та відновлення пошкоджених енергооб’єктів, а регуляторні обмеження не повинні додатково ускладнювати роботу енергоринку.

Нагадаємо, Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу України також закликала Регулятор підвищити прайс-кепи напередодні опалювального сезону.

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