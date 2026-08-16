Прайс-кепи могли б повернути в роботу дорогу генерацію під час дефіциту, - експерт

Під час дефіциту електроенергії частину доступної генерації може бути невигідно запускати через прайс-кепи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву координатора сектору "Енергетика та клімат" Ukraine Facility Platform Олександра Візіра.

За його словами, якщо виробництво одного мегават-години коштує дорожче, ніж дозволено продати, станція фактично має працювати собі у збиток.

Він наголошує, що особливо гостро проблема проявляється на балансуючому ринку, де генерацію залучають для оперативного покриття дефіциту.

Виробник може мати технічну можливість подати електроенергію в систему, але відмовлятиметься від роботи, якщо ціна не покриває його витрат, а розрахунку за продану електроенергію доводиться чекати місяцями.

"Я не буду виробляти і продавати на балансуючому ринку щось, за що мені заплатять через 10 місяців 5 тисяч гривень, коли воно коштує 7 тисяч гривень. Я мало того, що спрацюю в мінус, так і ще і отримаю через час", - пояснив Візір.



Експерт наголосив, що перегляд цінових обмежень міг би зробити роботу такої генерації економічно можливою. Водночас проблему потрібно вирішувати комплексно - разом із накопиченими боргами та затримками розрахунків на балансуючому ринку.

"Тобто тут питання в тому, що народ каже: "Та не питання, ми готові продавати і виробляти. Просто питання в тому, що не обмежуйте нас в ціновому лазі". І виходить історія така, що так воно могло спрацювати", - зазначив Візір.

За його словами, ситуацію також могло б покращити налагодження прогнозованих розрахунків на балансуючому ринку.

Нині саме поєднання цінових обмежень і проблем із платежами знижує мотивацію виробників виходити на ринок навіть у години, коли енергосистемі гостро потрібна додаткова електроенергія.