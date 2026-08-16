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Прайс-кэпы могли бы вернуть в работу дорогостоящую генерацию во время дефицита, - эксперт

13:40 16.08.2026 Вс
3 мин
По мнению Александра Визира, генерация готова производить больше, но ценовые ограничения делают это убыточным
aimg Сергей Новиков
Прайс-кэпы могли бы вернуть в работу дорогостоящую генерацию во время дефицита, - эксперт Генерация готова производить больше, но мешают прайс-кэпы (фото: Getty Images)
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Во время дефицита электроэнергии часть доступного поколения может быть невыгодно запускать через прайс-кэпы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление координатора сектора "Энергетика и климат" Ukraine Facility Platform Александра Визира.

По его словам, если производство одного мегаватт-часа стоит дороже, чем разрешено продать, станция фактически должна работать себе в убыток.

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Он подчеркивает, что особенно остро проблема проявляется на балансирующем рынке, где генерацию привлекают для оперативного покрытия дефицита.

Производитель может иметь техническую возможность подать электроэнергию в систему, но отказываться от работы, если цена не покрывает его затрат, а расчета за проданную электроэнергию приходится ждать месяцами.

"Я не буду производить и продавать на балансирующем рынке что-то, за что мне заплатят через 10 месяцев 5 тысяч гривен, когда оно стоит 7 тысяч гривен. Я мало того, что сработаю в минус, да еще и получу через время", - пояснил Визир.

Эксперт подчеркнул, что пересмотр ценовых ограничений мог бы сделать работу такого поколения экономически возможной. В то же время, проблему нужно решать комплексно - вместе с накопленными долгами и задержками расчетов на балансирующем рынке.

"То есть здесь вопрос в том, что народ говорит: "Да не вопрос, мы готовы продавать и производить. Просто вопрос в том, что не ограничивайте нас в ценовом лаге". И выходит история такая, что так оно могло сработать", - отметил Визир.

По его словам, ситуацию также могло бы улучшить налаживание прогнозируемых расчетов на балансирующем рынке.

Сейчас именно сочетание ценовых ограничений и проблем с платежами снижает мотивацию производителей выходить на рынок даже в часы, когда энергосистеме остро требуется дополнительная электроэнергия.

Ситуация с прайс-кэпами на энергорынке

Напомним, НКРЭКУ повысила прайс-кэпы (предельные цены) на краткосрочных сегментах рынка в январе 2026 года.

По словам отраслевых аналитиков, этот шаг позволил расширить импортные пересечения и увеличить импорт электроэнергии из Европы в период дефицита из-за повреждений энергетической инфраструктуры в результате обстрелов РФ.

Однако январское решение Регулятора о повышении прайс-кэпов было временным, и в соответствии с постановлением НКРЭКУ, с 31 марта они должны быть возвращены на прежний уровень.

Напомним, эксперт энергетического рынка Владимир Галущак подчеркнул, что снижение прайс-кепов на рынке электроэнергии может повлиять на объемы импорта и создать дополнительные риски для энергосистемы в периоды дефицита.

А по мнению директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, возврат к более низким прайс-кепам на рынке электроэнергии может привести к сокращению генерации в критические часы и углублению дефицита.

Ранее эксперт по энергетическим вопросам Центра Разумкова Владимир Омельченко заявлял, что проблему прайс-кепов необходимо решить до зимы, чтобы Украина могла в полной мере использовать импорт электроэнергии в периоды дефицита.

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