Прайс-кэпы могли бы вернуть в работу дорогостоящую генерацию во время дефицита, - эксперт

Во время дефицита электроэнергии часть доступного поколения может быть невыгодно запускать через прайс-кэпы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление координатора сектора "Энергетика и климат" Ukraine Facility Platform Александра Визира.

По его словам, если производство одного мегаватт-часа стоит дороже, чем разрешено продать, станция фактически должна работать себе в убыток.

Он подчеркивает, что особенно остро проблема проявляется на балансирующем рынке, где генерацию привлекают для оперативного покрытия дефицита.

Производитель может иметь техническую возможность подать электроэнергию в систему, но отказываться от работы, если цена не покрывает его затрат, а расчета за проданную электроэнергию приходится ждать месяцами.

"Я не буду производить и продавать на балансирующем рынке что-то, за что мне заплатят через 10 месяцев 5 тысяч гривен, когда оно стоит 7 тысяч гривен. Я мало того, что сработаю в минус, да еще и получу через время", - пояснил Визир.



Эксперт подчеркнул, что пересмотр ценовых ограничений мог бы сделать работу такого поколения экономически возможной. В то же время, проблему нужно решать комплексно - вместе с накопленными долгами и задержками расчетов на балансирующем рынке.

"То есть здесь вопрос в том, что народ говорит: "Да не вопрос, мы готовы продавать и производить. Просто вопрос в том, что не ограничивайте нас в ценовом лаге". И выходит история такая, что так оно могло сработать", - отметил Визир.

По его словам, ситуацию также могло бы улучшить налаживание прогнозируемых расчетов на балансирующем рынке.

Сейчас именно сочетание ценовых ограничений и проблем с платежами снижает мотивацию производителей выходить на рынок даже в часы, когда энергосистеме остро требуется дополнительная электроэнергия.