UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Прайс-кепи не мають заважати імпорту електроенергії з Європи, - експерт

Фото: прайс-кепи не мають заважати імпорту електроенергії з Європи (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Що мінімізувати кількість відключень світла взимку, потрібно, щоб прайс-кепи не заважали імпортувати електроенергію з Європи.

Про це заявила Анна Гальченко, начальник відділу адміністрування розрахунків та розвитку ринку НЕК "Укренерго", повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ.

"Ми безумовно підтримуємо позицію, щоб прайс-кепи не перешкоджали імпорту електричної енергії з країн ЄС. Це допоможе нам пережити опалювальний період і максимально мінімізувати рівень відключень і дефіциту електроенергії", - зазначила Гальченко.

Раніше голова ради Української асоціації відновлюваної енергетики та генеральний директор Solar Generation Станіслав Ігнатьєв заявив, що Україна стикається з серйозними перешкодами у реалізації проектів розподіленої генерації через існуючу боргову кризу в енергетичному секторі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Електроенергія