Прайс-кепи не мають заважати імпорту електроенергії з Європи, - експерт

"Ми безумовно підтримуємо позицію, щоб прайс-кепи не перешкоджали імпорту електричної енергії з країн ЄС. Це допоможе нам пережити опалювальний період і максимально мінімізувати рівень відключень і дефіциту електроенергії", - зазначила Гальченко.

Раніше голова ради Української асоціації відновлюваної енергетики та генеральний директор Solar Generation Станіслав Ігнатьєв заявив, що Україна стикається з серйозними перешкодами у реалізації проектів розподіленої генерації через існуючу боргову кризу в енергетичному секторі.