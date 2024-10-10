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Прайс-кепы не должны мешать импорту электроэнергии из Европы, - эксперт

Фото: прайс-кепы не мешают импорту электроэнергии из Европы (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Что минимизировать количество отключений света зимой нужно, чтобы прайс-кепы не мешали импортировать электроэнергию из Европы.

Об этом заявила Анна Гальченко, начальник отдела администрирования расчетов и развития рынка НЭК "Укрэнерго", сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление.

"Мы, безусловно, поддерживаем позицию, чтобы прайс-кепы не препятствовали импорту электрической энергии из стран ЕС. Это поможет нам пережить отопительный период и максимально минимизировать уровень отключений и дефицита электроэнергии", - отметила Гальченко.

Ранее председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики и генеральный директор Solar Generation Станислав Игнатьев заявил, что Украина сталкивается с серьезными препятствиями в реализации проектов распределенного поколения из-за существующего долгового кризиса в энергетическом секторе.

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Электроэнергия