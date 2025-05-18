Прайс-кепи мають відповідати європейським рівням, - експерт

Приведення граничних цін на електроенергію до стандартів Європейського Союзу є необхідною умовою для подальшої інтеграції українського енергоринку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника регуляторного департаменту АТ "Оператор ринку" Марину Котляренко.

"У нас позиція теж незмінна. Ми рухаємося в Європейський союз, тому дотримуємося позиції, що граничні ціни мають мати мінімальний вплив на ринкову ціну", - зазначила Котляренко.

В "Операторі ринку" також наголошують, що підтримують ідею запровадження так званих технічних прайс-кепів, які діють у країнах ЄС. Це означає, що граничні ціни не впливають на формування ринкової вартості електроенергії, а лише виконують роль захисного механізму у разі різкої зміни ринкової ситуації.

"Тому пропонуємо доєднатися до думки з цього - європейські прайс-кепи, як технічні, в принципі, цінові обмеження можливі на нашому ринку", – сказала Котляренко.

Крім того, в компанії звертають увагу на європейську практику уніфікованих граничних цін протягом усієї доби. Такий підхід дозволяє забезпечити рівні умови для всіх учасників ринку та сприяє прозорому ціноутворенню.

"Також наголошуємо, що у Європі прайс-кепи, як мінімальні, так і максимальні, вони однакові на всі години доби. Тому наша позиція залишається незмінна",– підкреслила вона.

Нагадаємо, раніше в "Енергетичній компанії України" заявили, що скасування граничних цін на ринку електроенергії "на добу наперед", внутрішньодобовому та балансуючому ринках залишається ключовим питанням для синхронізації українського енергетичного ринку з європейським