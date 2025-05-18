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Прайс-кэпы должны соответствовать европейским уровням, - эксперт

Воскресенье 18 мая 2025 20:15
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Прайс-кэпы должны соответствовать европейским уровням, - эксперт Фото: прайс-кепы должны соответствовать европейским уровням (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Приведение предельных цен на электроэнергию к стандартам Европейского Союза является необходимым условием для дальнейшей интеграции украинского энергорынка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника регуляторного департамента АО "Оператор рынка" Марину Котляренко.

"У нас позиция тоже неизменна. Мы движемся в Европейский союз, поэтому придерживаемся позиции, что предельные цены должны иметь минимальное влияние на рыночную цену", - отметила Котляренко.

В "Операторе рынка" также отмечают, что поддерживают идею введения так называемых технических прайс-кепов, которые действуют в странах ЕС. Это означает, что предельные цены не влияют на формирование рыночной стоимости электроэнергии, а лишь выполняют роль защитного механизма в случае резкого изменения рыночной ситуации.

"Поэтому предлагаем присоединиться к мнению по этому - европейские прайс-кэпы, как технические, в принципе, ценовые ограничения возможны на нашем рынке", - сказала Котляренко.

Кроме того, в компании обращают внимание на европейскую практику унифицированных предельных цен в течение всех суток. Такой подход позволяет обеспечить равные условия для всех участников рынка и способствует прозрачному ценообразованию.

"Также отмечаем, что в Европе прайс-кэпы, как минимальные, так и максимальные, они одинаковы на все часы суток. Поэтому наша позиция остается неизменной",- подчеркнула она.

Напомним, ранее в "Энергетической компании Украины" заявили, что отмена предельных цен на рынке электроэнергии "на сутки вперед", внутрисуточном и балансирующем рынках остается ключевым вопросом для синхронизации украинского энергетического рынка с европейским

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