Прайс-кепи гальмують збільшення імпорту електроенергії з Європи, - експерт

Збільшення імпорту електроенергії в Україну можливе, але стримують цінові обмеження на ринку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора Центру досліджень енергетики Олександра Харченка в ефірі Суспільне Київ.
Він відзначив високу вартість електроенергії на європейських ринках.
"Безумовно, ще є резерв збільшити обсяг імпорту, але за це треба платити. І це треба розуміти, що ніхто нам, на жаль, безкоштовно електроенергію не постачає, її треба для цього купляти, а ціни на європейських ринках зараз дуже високі", - зазначив Харченко.
Експерт також підкреслив, що наразі імпортує виключно бізнес для власних потреб, і лише в межах їхньої готовності платити за дорогу європейську електроенергію.
Харченко вважає, що граничні ціни (прайс-кепи), введені НКРЕКП, гальмують зростання імпорту.
"Якщо ціна в Європі вища, ніж ціна цього обмеження, то купити бізнес вже не може, просто не має змоги. Тому ці обмеження теж не сприяють збільшенню обсягу імпорту електроенергії", - пояснив Харченко.
Нагадаємо, раніше народний депутат, член комітету Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк також наголошував на необхідності збільшити цінові обмеження на імпорт електроенергії, щоб відключень світла стало менше.
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