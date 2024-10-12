Прайс-кепи на енергоринку обмежують інвестиції у виробництво електроенергії, - експерт

"Енергетичне співтовариство давно говорить про те, що ця практика має бути залишеною в минулому, адже обмеженнями викривлюються ринкові сигнали і по суті вони обмежують інтерес бізнесу інвестувати в генерацію", - написав він.

Прокіп також пояснив, що під час повномасштабної війни встановлені прайс-кепи неодноразово ставали бар’єром для імпорту електроенергії, коли в енергосистемі виникав дефіцит власних потужностей.

В такому випадку залишається два варіанти - або запроваджувати графіки обмежень електроенергії, або ж залучати аварійну допомогу, щоб покривати дефіцит.

"Така ситуація особливо гостро спостерігалась влітку 2023 року. Проблемою залучення аварійної допомоги є те, що часто вона дорожча ніж комерційний імпорт, а також те, що вона не гарантована. Сусідні країни просто можуть відмовити у наданні аварійної допомоги, і тоді доведеться вдаватися до обмежень", - додав Прокіп.

У підсумку він наголосив, що на відміну від аварійної допомоги, імпорт планується заздалегідь, а постачальники зобов'язані здійснити поставку електроенергії.

Нагадаємо, державний енерготрейдер "Енергетична компанія України" виступив за ухвалення європейських норм на ринку електроенергії. Цю позицію підтримала ще низка виробників електричної енергії.