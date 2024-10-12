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Прайс-кепы на энергорынке ограничивают инвестиции в производство электроэнергии, - эксперт

Фото: прайс-кепы на энергорынке ограничивают инвестиции в производство электроэнергии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Установленные на энергорынке ценовые ограничения (прайс-кепы) ограничивают энтузиазм инвесторов во вложении капитала в генерацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аналитика Украинского института будущего Андриана Прокипа.

"Энергетическое сообщество давно говорит о том, что эта практика должна быть оставлена в прошлом, ведь ограничениями искривляются рыночные сигналы и по сути они ограничивают интерес бизнеса инвестировать в генерацию", - написал он.

Прокоп также объяснил, что во время полномасштабной войны установленные прайс-кепы неоднократно становились барьером для импорта электроэнергии, когда в энергосистеме возник дефицит собственных мощностей.

В таком случае остается два варианта - либо вводить графики ограничений электроэнергии, либо привлекать аварийную помощь, чтобы покрывать дефицит.

"Такая ситуация особенно остро наблюдалась летом 2023 года. Проблемой привлечения аварийной помощи является то, что часто она дороже коммерческого импорта, а также то, что она не гарантирована. Соседние страны просто могут отказать в оказании аварийной помощи, и тогда придется прибегать к ограничениям", - добавил Прокоп.

В итоге он подчеркнул, что в отличие от аварийной помощи импорт планируется заранее, а поставщики обязаны осуществить поставку электроэнергии.

Напомним, что государственный энерготрейдер "Энергетическая компания Украины" выступил за принятие европейских норм на рынке электроэнергии. Эту позицию поддержал еще ряд производителей электрической энергии.

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ЭлектроэнергияИнвестиции в Украину