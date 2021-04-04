Правящая партия побеждает на парламентских выборах в Болгарии
Партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) премьер-министра Бойко Борисова лидирует на парламентских выборах. По данным экзитполов, за нее проголосовало около 25,7% избирателей.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные экзитполов.
По данным опросов, ГЕРБ получил 25,7% голосов избирателей, партия "Есть такой народ" - 17,1%, Болгарская социалистическая партия (БСП) - 16,7%, "Демократическая Болгария" - 10,5%, "Движение за права и свободы" - 10,2%, "Поднимайся! Мафию долой!" - 5% и ВМРО (Болгарское национальное движение) - 4,7%.
"Мы показали, чего достигли", - сказал Борисов после оглашения экзитполов.
Избирательные участки в Болгарии открылись 4 апреля в 07:00 и закрылись в 20.00 (время совпадает с киевским). В выборах принимали участие 22 партии, восемь коалиций, а также несколько независимых кандидатов. Всего на места в парламенте претендовали почти семь тысяч кандидатов.
Напомним, перед парламентскими выборами в Болгарии ослабили карантин. Так, с 1 апреля в Болгарии разрешили работу ресторанов и кафе на открытом воздухе. Также открылись театры, однако им разрешено работать с загрузкой зрительного зала не более чем на 30%.
61-летний Борисов почти без перерыва с 2009 года возглавляет правительство Болгарии. Проведенные перед голосованием опросы общественного мнения показывали, что правящая партия ГЕРБ снова наберет наибольшее количество голосов 29%. Однако, вероятно, с таким показателем партии придется договариваться с другими политическими силами о создании коалиции в парламенте.
Отметим, в Болгарии 18 марта во время операции в столице страны Софии задержали несколько подозреваемых в шпионаже в пользу России. Операция была направлена на пресечение разглашения секретной информации болгарскими госслужащими. Болгарские власти планируют выслать российских дипломатов из-за шпионского скандала.