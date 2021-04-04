Правляча партія перемагає на парламентських виборах в Болгарії
Партія "Громадяни за європейський розвиток Болгарії" (ГЕРБ) прем'єр-міністра Бойко Борисова лідирує на парламентських виборах. За даними екзитполів, за неї проголосувало близько 25,7% виборців.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані екзитполів.
За даними опитувань, ГЕРБ отримав 25,7% голосів виборців, партія "Є такий народ" - 17,1%, Болгарська соціалістична партія (БСП) - 16,7%, "Демократична Болгарія" - 10,5%, "Рух за права і свободи "- 10,2%," Вставай! Мафію геть! " - 5% і ВМРО (Болгарське національне рух) - 4,7%.
"Ми показали, чого досягли", - сказав Борисов після оголошення екзитполів.
Виборчі дільниці в Болгарії відкрилися 4 квітня о 07:00 і закрилися о 20.00 (час збігається з київським). У виборах брали участь 22 партії, вісім коаліцій, а також кілька незалежних кандидатів. Всього на місця в парламенті претендували майже сім тисяч кандидатів.
Нагадаємо, перед парламентськими виборами в Болгарії послабили карантин. Так, з 1 квітня в Болгарії дозволили роботу ресторанів і кафе на відкритому повітрі. Також відкрилися театри, проте їм дозволено працювати з завантаженням залу для глядачів не більше ніж на 30%
61-річний Борисов майже без перерви з 2009 року очолює уряд Болгарії. Проведені перед голосуванням опитування громадської думки показували, що правляча партія ГЕРБ знову набере найбільшу кількість голосів 29%. Однак, ймовірно, з таким показником партії доведеться домовлятися з іншими політичними силами про створення коаліції в парламенті.
Відзначимо, в Болгарії 18 березня під час операції в столиці країни Софії затримали кількох підозрюваних у шпигунстві на користь Росії. Операція була спрямована на припинення розголошення секретної інформації болгарськими держслужбовцями. Болгарська влада планують вислати російських дипломатів через шпигунський скандал.