Правящая партия Азербайджана распускает парламент

Правящая партия Азербайджана "Ени Азербайджан" на экстренном заседании принял решение о роспуске парламента с целью проведения внеочередных парламентских выборов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OXU.az.

Как отмечается, решение обосновано тем, что действующее созыва Милли Меджлиса не соответствует политике, проводимой в настоящее время президентом страны

"Данное решение обосновано тем, что пятый (действующий) созыв Милли Меджлиса не соответствует политике, проводимой в это время главой государства, и отстает от реформ, осуществляемых в республике в последние месяцы", - говорится в сообщении

На завтрашнем заседании парламента будет поднят вопрос о роспуске и принято обращение к президенту о проведении внеочередных парламентских выборов.

Последние выборы в Азербайджане состоялись в начале ноября 2015 года.

Напомним, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко и глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедьяров на встрече в столице Швеции Стокгольме договорились об активизации и заинтересованности в сотрудничестве между странами. Во время встречи стороны обсудили перспективные направления сотрудничества в политической, торгово-экономической, энергетической и других сферах.

Кроме того, 19 октября в столице Азербайджана Баку правоохранители задержали десятки оппозиционеров за несанкционированный митинг. Среди задержанных, в частности, лидер оппозиционной Партии народного фронта Азербайджана Али Керимли.