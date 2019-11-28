Правляча партія Азербайджану розпускає парламент

Правляча партія Азербайджану "Ені Азербайджан" на екстренному засіданні прийняла рішення про розпуск парламенту з метою проведення позачергових парламентських виборів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OXU.az.

Як зазначається, рішення обґрунтоване тим, що діюче скликання Міллі Меджлісу не відповідає політиці, що проводиться в цей час президентом країни

"Дане рішення обґрунтоване тим, що п'яте (діюче) скликання Міллі Меджлісу не відповідає політиці, що проводиться в цей час главою держави, і відстає від реформ, що здійснюються в республіці в останні місяці", - йдеться в повідомленні.

На завтрашньому засіданні парламенту буде піднято питання про розпуск і прийнято звернення до президента про проведення позачергових парламентських виборів.

Останні вибори в Азербайджані відбулися на початку листопада 2015 року.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко і глава МЗС Азербайджану Ельмар Мамед'яров на зустрічі у столиці Швеції Стокгольмі домовилися про активізацію і зацікавленість у співробітництві між країнами. Під час зустрічі сторони обговорили перспективні напрямки співпраці в політичній, торговельно-економічній, енергетичній та інших сферах.

Крім того, 19 жовтня у столиці Азербайджану Баку правоохоронці затримали десятки опозиціонерів за несанкціонований мітинг. Серед затриманих, зокрема лідер опозиційної Партії народного фронту Азербайджану Алі Керімлі.