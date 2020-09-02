Правозащитники заявили о халатности при идентификации тел погибших военных

Фото: поиск пропавших (naidy.org.ua)

Правозащитники и волонтеры считают, что государственные органы халатно проводят ДНК-идентификации тел погибших военных. Это существенно тормозит процесс розыска и идентификацию пропавших без вести.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Долгое эхо войны: что мешает поиску пропавших без вести на Донбассе".

По словам главы Харьковской правозащитной группы Евгения Захарова, родственники пропавших граждан перестали доверять госорганам после случаев халатности с ДНК-тестами.

"Часто ошибались, путали тела погибших. Это не специально, это была просто халатность. Была история, что в одной воинской части просто всех (погибших, - ред.) перепутали. И была большая проблема: что с этим делать? Одни родственники просто хотят похоронить тела своих детей, а другие - уже похоронили того, кого считали своим сыном, и памятник поставили и уже ничего не хотят", - объяснил Захаров.

В Министерстве обороны такие обвинения называют клеветой.

"Это клевета. Они просто не хотят признавать тела погибших своими родственниками. Это манипуляции с их стороны и меркантильный подход", - заявил представитель Минобороны, подполковник Михаил Котелевский.

Он добавил, что с момента исчезновения военного в зоне боевых действий и до его нахождения родственники получают вместо него выплаты в размере 27-30 тысяч гривен. Если боец признан погибшим, семьи военных получают лишь разовую помощь в около 12,7 тысячи гривен.

Также сообщалось, что на Донбассе пропавшими без вести остаются около 70 военных.

Кроме этого сообщалось, что в Минюсте заявили об отсутствии средств на создание Единого реестра пропавших без вести.