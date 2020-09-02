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Деньги на создание Единого реестра пропавших без вести отсутствуют, - Минюст

Среда 02 сентября 2020 09:18
Деньги на создание Единого реестра пропавших без вести отсутствуют, - Минюст
Фото: Валерия Коломиец (фото: facebook.com/valeriikolomiets)
Автор: Андрей Козловский, Олег Черныш

В Министерстве юстиции заявили, что не имеют средств на создание и администрирование Единого реестра пропавших без вести. В ведомстве решили передать его Министерству внутренних дел.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Долгое эхо войны: что мешает поиску пропавших без вести на Донбассе".

"Во-первых, мы не имеем никакого отношения к осуществлению функций этой комиссии (по вопросам пропавших без вести, - ред.). Во-вторых, Министерству юстиции за все эти годы даже не выделили средств для создания и ведения этого реестра", - сказала профильный заместитель министра Валерия Коломиец.

Она добавила, что для передачи реестра в МВД необходимые законодательные изменения. Сейчас этот проект закона проходит процесс согласования в ведомствах.

Коломиец отметила, что ориентировочная стоимость создания реестра - это около 200 тысяч гривен, но в МВД уже есть подобный реестр и его просто необходимо немного усовершенствовать и дополнить.

Напомним, в Министерстве обороны сообщили, что около 70 военных остаются пропавшими без вести на Донбассе.

МИД призывает международное сообщество усилить давление на Россию из-за похищения украинцев на оккупированных территориях.

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