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Правозащитники сообщают о почти 300 задержанных на протестах в Беларуси

Автор: Инна Собора

В Беларуси 25 октября по всей стране были объявлены акции протеста под названием "Народный ультиматум". Правозащитный центр "Весна" сообщает о минимум 280 задержанных в ходе протестов.

Об этом свидетельствуют данные на сайте правозащитников.

Большенство задержанных сегодня людей в Минске. Также есть задержанные в Гродно, Бресте, Гомеле, Пинске.

Напомним, ранее сообщалось, что 25 октября в Минске (Беларусь) в разных частях города замечена военная техника и микроавтобусы с силовиками.

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Отметим, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что сегодня в 23:59 заканчивается срок народного ультиматума, который она объявила президенту Беларуси Александру Лукашенко.

Тихановская выдвинула такие требования: Лукашенко должен объявить об уходе, насилие на улицах должно остановиться полностью, все политзаключенные должны быть освобождены.

Она заявила, если до 25 октября эти требования не будут выполнены, вся страна мирно выйдет на улицы с ультиматумом.

Вечером 25 октября в Минске силовики начали разгон протестующих.

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