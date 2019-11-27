Правозащитники призывают власти Ирана назвать количество жертв протестов

Международная правозащитная организация Human Rights Watch заявила о преднамеренном сокрытии властями Ирана масштабов репрессивных мер к участникам протестов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт HRW.

Правозащитники сообщают, что с начала протестов более 140 человек погибли и около 7 тыс. были задержан. В целом протесты охватили по меньшей мере 100 иранских городов.

"Призываем власти Ирана немедленно объявить количество смертей, арестов и задержаний в результате недавних протестов и позволить независимое расследование предполагаемых злоупотреблений", - говорится в заявлении.

Также отмечается, что власти еще не опубликовали ни одного официального списка погибших на протестах.

Напомним, в Иране в середине ноября начались массовые акции протеста против нормирования продажи бензина и повышение цен на него. Решение нормировать продажу и повысить цены на бензин было принято правительством страны в ночь на 15 ноября в связи с продолжительным экономическим кризисом. Цены выросли почти в три раза по сравнению с нынешними ценами.

РБК-Украина писало, что в Иране отключили мобильную связь и ограничили доступ к интернету на фоне протестов. Вечером 16 ноября без интернета осталось 93% территории Ирана.

В период с 15 по 19 ноября были убиты 106 человек, а также 1000 человек арестованы за участие в акциях протеста.

Напомним, 25 ноября полиция арестовала около 180 лидеров массовых антиправительственных протестов в Иране.