Правозащитники: в оккупированном Крыму уничтожена независимая судебная система

234 жителя полуострова преследуются в рамках политически мотивированных уголовных дел.

Коротких во время выступления на Форуме ООН по правам человека, демократии и верховенству права рассказала об уничтожении в оккупированном Крыму легальной независимой судебной системы и установлении вместо нее системы российских так называемых судов.

По словам правозащитницы, Крымскотатарский ресурсный центр зафиксировал за период оккупации полуострова 234 случая уголовного преследования местных жителей по политическим мотивам.

"В большинстве дел решение суда известно заранее. Часто суды проходят в закрытом режиме, без доступа к СМИ и родственникам, с нарушением других аспектов права на справедливый суд и эффективный механизм правовой защиты", - заявила эксперт.

По ее словам, в большей степени от такого произвола страдает коренной крымскотатарский народ.

"Только за 9 месяцев 2021 года нами зафиксировано 13 случаев удаления политзаключенных из зала суда за использование родного крымскотатарского языка, который в Крыму признан официальным", - добавила Коротких.

Кроме того, отметила она, постоянной практикой в ​​Крыму стало преследование адвокатов из коренного народа, вовлеченных в политические дела. В этом контексте она вспомнила "дело" Эдема Семедляева, приговоренного к 12 суткам административного ареста и штрафу в размере 4000 рублей (1500 грн).

Менеджер КРЦ заявила, что они требуют от России прекратить дискриминацию коренного крымскотатарского народа, обеспечить возможность равного доступа к справедливому и независимому правосудию для всех жителей полуострова и прекратить незаконную оккупацию Крыма.