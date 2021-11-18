Правозахисники: в окупованому Криму знищено незалежну судову систему

234 мешканці півострова переслідуються в рамках політично мотивованих кримінальних справ.

Коротких під час виступу на Форумі ООН з прав людини, демократії та верховенства права розповіла про знищення в окупованому Криму легальної незалежної судової системи та встановлення замість неї системи російських так званих судів.

За словами правозахисниці, Кримськотатарський ресурсний центр зафіксував за період окупації півострова 234 випадки кримінального переслідування місцевих жителів з політичних мотивів.

"У більшості справ рішення суду відоме заздалегідь. Часто суди проходять у закритому режимі, без доступу до ЗМІ та родичів, з порушенням інших аспектів права на справедливий суд та ефективний механізм правового захисту", - заявила експерт.

За її словами, більшою мірою від такого свавілля страждає корінний кримськотатарський народ.

"Лише за 9 місяців 2021 року нами зафіксовано 13 випадків вилучення політв'язнів із зали суду за використання рідної кримськотатарської мови, яку в Криму визнано офіційною", - додала Коротких.

Крім того, зазначила вона, постійною практикою в Криму стало переслідування адвокатів із корінного народу, залучених до політичних справ. У цьому контексті вона згадала "справу" Едема Семедляєва, засудженого до 12 діб адміністративного арешту та штрафу у розмірі 4000 рублів (1500 грн).

Менеджер КРЦ заявила, що вони вимагають від Росії припинити дискримінацію корінного кримськотатарського народу, забезпечити можливість рівного доступу до справедливого та незалежного правосуддя для всіх мешканців півострова та припинити незаконну окупацію Криму.