Правозащитники обвинили Турцию в принудительной депортации беженцев из Сирии

Правозащитная организация Amnesty International обвинила Турцию в принудительной депортации со своей территории беженцев из Сирии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Aljazeera.

Как сообщается, правозащитники провели 28 интервью с сирийскими беженцами, которые сообщили о насилии со стороны турецкой полиции, которая с помощью угроз заставляла их подписать документы о желании вернуться в Сирию.

Также 20 случаев принудительной депортации сирийских беженцев Amnesty International зафиксировала до начала турецкой военной операции на территории северо-восточной Сирии. По данным правозащитников, турецкие силовики принудительно депортировали беженцев через сирийскую границу, надевая на них наручники.

Отмечается, что в Министерстве иностранных дел Турции отвергли обвинения правозащитников, подчеркнув, что процесс репатриации проводится совместно с ООН и другими неправительственными организациями.

Пресс-секретарь турецкого МИД добавил, что Анкара постоянно подчеркивала, что возвращение беженцев должно быть добровольным, безопасным и соответствовать международному законодательству. За последние годы в Сирию добровольно вернулись почти 365 тыс. человек.

Напомним, ранее сообщалось, что после начала военной операции Турции в северо-восточной Сирии более 130 тыс. человек покинули приграничный регион. По данным управления по координации гуманитарных вопросов ООН, всего в результате военного конфликта в Сирии в гуманитарной помощи будут нуждаться около 400 тыс. человек.