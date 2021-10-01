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Правозахисники назвали цифру незаконно засуджених "довічників" в Україні

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Україна, П'ятниця 01 жовтня 2021 11:18
Правозахисники назвали цифру незаконно засуджених "довічників" в Україні Фото: незаконно засуджених довічників в Україні майже 1,5 тисячі (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець, Олег Черниш

В Україні засуджені до довічного позбавлення волі майже 5% всіх ув'язнених в країні. З яких півтори тисячі незаконно перебувають за ґратами.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Запах свободи. Чому в Україні готуються випускати з в'язниць довічно засуджених".

Зокрема, вже понад 10 років перебуває у в'язниці і 39-річна Катерина Щука. У 2011 році Луганський суд відправив її на довічне ув'язнення за подвійне вбивство.

Однак вона запевняє, що не винна і вбивство скоїв її тодішній співмешканець.

За словами правозахисників, в Україні подібних ситуацій майже 1,5 тисячі.

Серед них є й Олексій Пукач, який на думку суду, вбив журналіста Георгія Гонгадзе, і Мераб Суслов, засуджений за замовне вбивство київського бізнесмена Шабаба Алояна.

Українське законодавство говорить, що всі вони будуть перебувати в ізоляції від суспільства до кінця своїх днів. Права на перегляд справи або виходу по УДО вони також позбавлені.

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