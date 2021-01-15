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Правозащитники назвали количество незаконно выданных паспортов РФ и "Л/ДНР" на Донбассе

Пятница 15 января 2021 07:16
Правозащитники назвали количество незаконно выданных паспортов РФ и "Л/ДНР" на Донбассе
Фото: паспорт незаконной "ЛНР" (mvdlnr.ru)
Автор: Инна Собора

Кремль требует от оккупационных администраций РФ на Донбассе постоянно наращивать объемы выдачи паспортов РФ. В 2020 году количество людей, получивших паспорт РФ, значительно увеличилось.

Об этом сообщает "Восточная правозащитная группа".

Причиной называют то, что люди массово выезжают на заработки, учебу и лечение в РФ.

Так, паспорта "ЛНР" по состоянию на 19 декабря 2020 года получили 583 143 жителей оккупированной части Луганской области. Паспорта "ДНР" (по состоянию на 15 декабря 2020 года) выдали 671 631 жителю части Донецкой области, подконтрольной боевикам.

Кроме того, по состоянию на 1 декабря 2020 года, оккупационные администрации РФ в ОРЛО выдали 168 381 паспорт РФ.

В то же время, по состоянию на 15 ноября 2020 года, оккупационные администрации РФ в ОРДО выдали 273 461 паспорт РФ.

Ранее сообщалось, что Украинское государство не имеет претензий к большинству людей в Крыму и на Донбассе, которые получили российские паспорта.

РБК-Украина сообщало, что Путин упростил выдачу паспортов РФ для жителей всего Донбасса.

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