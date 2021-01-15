Правозахисники назвали кількість незаконно виданих паспортів РФ і "Л/ДНР" на Донбасі

Фото: паспорт незаконної "ЛНР" (mvdlnr.ru)

Кремль вимагає від окупаційних адміністрацій РФ на Донбасі постійно нарощувати обсяги видачі паспортів РФ. У 2020 році кількість людей, що отримали паспорт РФ, значно збільшилася.

Про це повідомляє "Східна правозахисна група".

Причиною називають те, що люди масово виїжджають на заробітки, навчання та лікування в РФ.

Так, паспорта "ЛНР" станом на 19 грудня 2020 року отримали 583 143 жителів окупованої частини Луганської області. Паспорти "ДНР" (станом на 15 грудня 2020 року) видали 671 631 жителю частині Донецької області, підконтрольної бойовикам.

Крім того, станом на 1 грудня 2020 року, окупаційні адміністрації РФ в ОРЛО видали 168 381 паспорт РФ.

У той же час, станом на 15 листопада 2020 року, окупаційні адміністрації РФ в ОРДО видали 273 461 паспорт РФ.

Раніше повідомлялося, що Українська держава не має претензій до більшості людей в Криму і на Донбасі, які отримали російські паспорти.

РБК-Україна повідомляло, що Путін спростив видачу паспортів РФ для жителів Донбасу.